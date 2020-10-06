Треба побачити результати розслідування трагедії з Навальним - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що світові лідери повинні не допустити продовження політики, яка призводить до трагедій на кшталт отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, але для розв'язання деяких питань виступає за діалог з Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico Europe, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Весь світ сьогодні дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з паном Навальним, які має опублікувати німецька сторона. Ми маємо це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як Президент, – щоб робити ті чи інші висновки щодо пана Навального, нам необхідні деталі. Ми розуміємо, що будь-яка політика, спрямована на такі складні питання, направлена на загрозу людям у цій політиці. Я впевнений, що всі лідери повинні об'єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної, складної політики», - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи під час обговорення відновлення відносин з Росією потрібно враховувати питання Навального й доносити до російського президента, що він не може вбивати людей.

Зеленський зауважив у цьому контексті, що без діалогу з Путіним не відбулося б повернення 140 українських полонених.

«Тільки в Нормандському форматі – це не спрацьовує, цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в Нормандському форматі. Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають у полоні, багато з них – за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії», - переконаний він.

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Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало погано під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново госпіталізований у лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції. Матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все відкидає.

Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.

При цьому Навальний заявив, що не сумнівається, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.