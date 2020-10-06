Треба побачити результати розслідування трагедії з Навальним - Зеленський
Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico Europe, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
«Весь світ сьогодні дуже уважно стежить за деталями та результатами розслідування трагедії з паном Навальним, які має опублікувати німецька сторона. Ми маємо це побачити. Ми – як суспільство, ви – як журналіст, я – просто як людина, навіть не як Президент, – щоб робити ті чи інші висновки щодо пана Навального, нам необхідні деталі. Ми розуміємо, що будь-яка політика, спрямована на такі складні питання, направлена на загрозу людям у цій політиці. Я впевнений, що всі лідери повинні об'єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної, складної політики», - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи під час обговорення відновлення відносин з Росією потрібно враховувати питання Навального й доносити до російського президента, що він не може вбивати людей.
Зеленський зауважив у цьому контексті, що без діалогу з Путіним не відбулося б повернення 140 українських полонених.
«Тільки в Нормандському форматі – це не спрацьовує, цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в Нормандському форматі. Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають у полоні, багато з них – за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії», - переконаний він.
Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало погано під час польоту з Томська до Москви 20 серпня, він був терміново госпіталізований у лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.
Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції. Матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.
Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все відкидає.
Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.
При цьому Навальний заявив, що не сумнівається, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.