Навальний подає в суд на Пєскова через заяву про ЦРУ
Про це повідомляється на сайті Навального, передає Укрінформ.
«Тут пряме твердження від держчиновника. Тому, по-перше, я подаю до суду на Пєскова. А по-друге, вимагаю опублікувати докази і факти, що вказують на «роботу з фахівцями ЦРУ». Прямо по телевізору покажіть, в прайм-тайм. Дозволяю», - пише Навальний.
Як повідомляв Укрінформ, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, що «є інформація», що з Олексієм Навальним працюють фахівці з ЦРУ США.
Напередодні російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що не сумнівається, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.
Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву 20 серпня, він був терміново госпіталізований в лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.
Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичним речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції і Швеції. На сьогодні матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.
Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все відкидає.
Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.