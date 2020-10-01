Навальний подає в суд на Пєскова через заяву про ЦРУ

Політик Олексій Навальний оголосив, що подасть до суду на прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова через його висловлювання про роботу опозиціонера на ЦРУ.

Про це повідомляється на сайті Навального, передає Укрінформ.

«Тут пряме твердження від держчиновника. Тому, по-перше, я подаю до суду на Пєскова. А по-друге, вимагаю опублікувати докази і факти, що вказують на «роботу з фахівцями ЦРУ». Прямо по телевізору покажіть, в прайм-тайм. Дозволяю», - пише Навальний.

Як повідомляв Укрінформ, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, що «є інформація», що з Олексієм Навальним працюють фахівці з ЦРУ США.

Напередодні російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що не сумнівається, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву 20 серпня, він був терміново госпіталізований в лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичним речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції і Швеції. На сьогодні матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все відкидає.

Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.