Отруєння Навального: сенатори закликають Трампа подумати про нові санкції проти РФ

Голова комітету Сенату із закордонних справ Джим Ріш і член комітету Боб Менендес написали листа президентові США Дональду Трампу, в якому заликали звернути увагу на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляється на сайті комітету Сенату із закордонних справ, передає Укрінформ.

«Ми звертаємося до вас із проханням розглянути питання про те, чи застосовував уряд РФ хімічну або біологічну зброю, порушуючи міжнародне право проти одного зі своїх громадян і, отже, чи має він підлягати санкціям, передбаченим розділом 306 Закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю та заборону його застосування від 1991 року», - йдеться у листі.

Сенатори також нагадали, що «Новічком» у 2018 році був отруєний у Солсбері колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль.

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«У цьому випадку ваша адміністрація дійшла висновку, що російський уряд стоїть за нападом і, отже, підпадає під санкції. Сполучені Штати мають ще раз чітко заявити, що будь-яка подібна поведінка є неприйнятною», - наголосили сенатори.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час польоту з Томська в Москву 20 серпня, його було терміново госпіталізовано в лікарню Омська після втрати свідомості. Через два дні його перевезли на лікування до Берліна.

Німецькі фахівці заявили про отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», згодом це підтвердили і лабораторії Франції і Швеції. Наразі матеріали передані в Організацію по забороні хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все заперечує і вимагає від німецьких фахівців надати їм «докази» отруєння громадянина РФ.

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5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському місті Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент «Новічок» російського походження.

Пізніше, 30 червня, відбулося отруєння «Новічком» двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Жінка померла, її 45-річний партнер вижив.