НАТО знову закликає Росію розслідувати отруєння Навального

НАТО знову закликає Росію розслідувати отруєння Навального

Укрінформ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що використання отрути класу "Новічок" є порушенням міжнародного законодавства щодо хімічної зброї й закликав Росію провести повне розслідування цієї справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

"Ми жорстко засудили атаку "Новічком" проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад на одну особу, це - атака на фундаментальні демократичні права, це також є серйозними порушенням міжнародного законодавства, а також - за Угодою про контроль озброєння - Конвенції про хімічну зброю. То ж це вимагає потужної міжнародної реакції", - заявив Столтенберґ під час виступу в американському аналітичному центрі CEPA.

На початку вересня генсек Північноатлантичного Альянсу заявив, що НАТО не сумнівається в тому, що Навального отруїли речовиною з сімейства отрути “Новічок”.

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Як повідомляв Укрінформ, російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після того, як у літаку він знепритомнів. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне та прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

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Наразі, за повідомленнями, Олексій Навальний прийшов до тями, перебуває у стабільному стані та проходить реабілітацію в німецькій клініці "Шаріте".

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