НАТО знову закликає Росію розслідувати отруєння Навального

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що використання отрути класу "Новічок" є порушенням міжнародного законодавства щодо хімічної зброї й закликав Росію провести повне розслідування цієї справи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

"Ми жорстко засудили атаку "Новічком" проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад на одну особу, це - атака на фундаментальні демократичні права, це також є серйозними порушенням міжнародного законодавства, а також - за Угодою про контроль озброєння - Конвенції про хімічну зброю. То ж це вимагає потужної міжнародної реакції", - заявив Столтенберґ під час виступу в американському аналітичному центрі CEPA.

На початку вересня генсек Північноатлантичного Альянсу заявив, що НАТО не сумнівається в тому, що Навального отруїли речовиною з сімейства отрути “Новічок”.

Як повідомляв Укрінформ, російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після того, як у літаку він знепритомнів. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне та прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

Наразі, за повідомленнями, Олексій Навальний прийшов до тями, перебуває у стабільному стані та проходить реабілітацію в німецькій клініці "Шаріте".