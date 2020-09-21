РФ має все необхідне для розслідування справи Навального - Зайберт

У Німеччині вважають, що Росія має все необхідне, щоб розслідувати справу отруєння свого опозиційного політика Олексія Навального.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, заявив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт у понеділок на брифінгу в Берліні.

«Росія має всі можливості і все необхідне, аби провести розслідування, насамперед, має зразки аналізів Навального», - сказав Зайберт.

Він не відповів на запитання журналіста одного з російських пропагандистських каналів щодо місцезнаходження Марії Певчих, яка начебто перебуває наразі в Німеччині. Сама Певчих нещодавно в інтерв’ю ВВС розповіла, що саме вона привезла в Берлін пляшку від води, на якій німецька лабораторія знайшла сліди речовини серії «Новичок», якою був отруєний опозиціонер.

Що стосується співпраці РФ і ФРН у цьому питанні, то щодо першого запиту про правову допомогу з боку Генпрокуратури РФ до німецьких коллег робота іде, другий – перевіряється. Про це поінформувала речниця МЗС ФРН Марія Адебар.

«Перший запит знаходиться у чиновників, другий перевіряється», - сказала дипломат. Раніше Берлін підтвердив, що другий запит надійшов 14 вересня. Російські слідчі вимагають від німецької сторони дані аналізів, висновки лікарів тощо – загалом близько 20 питань.

Німецькі чиновники не уточнюють, чому розгляд запиту триває так довго, але раніше говорили про те, що дані можуть бути передані лише за згоди самого Навального або його рідних.

Як повідомлялося, команда Навального виклала 17 вересня відео, в якому розповіла, що знайшла в номері готелю, звідки Навальний поїхав в аеропорт, пляшку від води. Її, нібито, було передано літаком, який доставив Навального 22 серпня в Німеччину, і експерти знайшли на цій пляшці залишки бойової речовини.

Навальному стало зле 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Два дні він перебував у лікарні Омська в комі, після чого через намагання рідних був доставлений в берлінську клініку Шаріте.