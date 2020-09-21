Навальний вимагає повернути йому одяг, знятий у лікарні Омська

Російський опозиційний політик Олексій Навальний вимагає повернути одяг, в якому його госпіталізували в Омську, оскільки він є важливим речовим доказом у справі про його отруєння.

Про це він написав на своєму сайті, передає Укрінформ.

«Перед тим, як вирішити мене відвезти до Німеччини, весь одяг з мене зняли, і відправили (з Омська - ред.) абсолютно голого. З урахуванням того, що на моєму тілі «Новачок» був виявлений, і контактний спосіб зараження досить ймовірний, мій одяг - дуже важливий речовий доказ. Відведені за законом 30 діб дослідчої перевірки минули. Я вимагаю, щоб мій одяг акуратно упакували в целофановий пакет і повернули мені», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Олексій Навальний знаходиться в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього його в стані коми з ознаками отруєння було госпіталізовано з літака в лікарню в Омську.

Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи "Новічок".

Зараз Навальний залишається під охороною німецької поліції в лікарні "Шаріте", де протягом кількох тижнів він перебував на апаратах підтримки життєдіяльності організму після отруєння.

Минулого тижня він опублікував в Інстаграм перше після отруєння повідомлення і розповів, що вже може дихати самостійно. Пізніше він повідомив про прогрес відновлення після виходу з коми: поки не може тримати телефон і налити собі води, але вже почав ходити.