Розробник "Новічка" вибачився перед Навальним

Один із розробників отрути "Новічок" Віл Мірзаянов, який проживає в США з 1995 року, вибачився перед російським опозиціонером Олексієм Навальним, що постраждав від отруєння.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

"Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі - розробці цієї речовини, якою він отруївся", - заявив учений-хімік в ефірі телеканалу "Дождь" увечері в суботу, 19 вересня.

За словами Мірзаянова, все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут. Учений повідомив, що 1993 року він зустрічався з чоловіком, який пережив отруєння "Новічком". Його симптоми були схожими на ті, про які говорив Навальний.

"Схожі всі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але в кінцевому рахунку він має бути здоровий", - сказав Мірзаянов, зазначивши, що на відновлення Навальному може знадобитися до року.

Як повідомляв Укрінформ, Олексій Навальний перебуває в німецькій клініці "Шаріте" з 22 серпня. До цього він був госпіталізований з літака до лікарні в Омську з ознаками отруєння і в комі.

Після проведення лабораторних тестів федеральний уряд Німеччини оголосив про однозначні докази присутності в організмі російського опозиціонера хімічного нервового агента групи «Новічок".

Зараз Навальний залишається під охороною німецької поліції в лікарні "Шаріте", де протягом декількох тижнів він перебував на апаратах підтримки життєдіяльності організму після отруєння.

У вівторок він опублікував в Інстаграмі перше після отруєння повідомлення і розповів, що вже може дихати самостійно. Вчора він повідомив про прогрес відновлення після виходу з коми: поки що не може тримати телефона й налити собі води, але вже почав ходити.

Фото: Прямий