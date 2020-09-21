Отруєння Навального: Боррель анонсував широку дискусію щодо відносин з РФ

Європейський Союз підтверджує заклик до прозорого міжнародного розслідування по факту отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та має намір провести широку дискусію щодо відносин між ЄС і Росією вже наступного місяця.

Про це сьогодні під час прес-конференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, що відбулася у понеділок в Брюсселі, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Обговорюючи ситуацію в Росії, ми проаналізували результати медичних досліджень, що були проведені німцями у госпіталі, та ще раз закликали до негайного міжнародного розслідування по факту отруєння пана Навального в умовах повної прозорості та у співпраці з Організацією із заборони хімічної зброї. Ми матимемо широку дискусію щодо Росії наступного місяця», - сказав Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після того, як у літаку він знепритомнів. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне та прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

Наразі, за повідомленнями, Олексій Навальний прийшов до тями, перебуває у стабільному стані та проходить реабілітацію в німецькій клініці "Шаріте".

фото: Фото: College of Europe in Natolin