InformNapalm знайшов нові докази захоплення Криму російськими військовими

InformNapalm знайшов нові докази захоплення Криму російськими військовими

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Укрінформ
Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зібрали нові докази щодо військовослужбовців ще трьох військових частин ЗС Росії, причетних до захоплення і окупації українського Криму.

Про це йдеться у новому розслідуванні, опублікованому на сайті спільноти.

Зокрема, в цьому OSINT-розслідуванні згадуються факти щодо російських військовослужбовців 382-го окремого батальйону морської піхоти (ОБМП) Чорноморського флоту РФ (в/ч 45765), 727-го ОБМП Каспійського флоту РФ (в/ч 20264) та встановлена участь у військовій агресії 205-го загону управління допоміжного флоту ЧФ РФ (в/ч 43535).

Як зазначається, за результатами цього розслідування інтерактивна база даних InformNapalm щодо доказів агресії РФ проти України буде оновлена та розширена. Наразі в ній фігурують матеріали щодо 99 військових формувань Російської Федерації, зі складу яких відряджалися кадрові військовослужбовці, котрі були задіяні у війні проти України. Після публікації цього розслідування в базу будуть внесені ще три військові частини, і загальні масштаби доказової бази перевищать 100 військових частин РФ.

Військовослужбовці вказаних трьох військових частин раніше також потрапляли у поле зору OSINT-досліджень InformNapalm, які стосувалися дій РФ у Сирії, але не були долучені у загальну інтерактивну базу даних, тому що їхня участь в агресії проти України не була встановлена або підтверджена.

Як повідомляється, відправною точкою нинішнього OSINT-розслідування стала фотографія медалі за окупацію Криму, опублікована в російській соцмережі користувачем з ніком Made in UssR.

"Вочевидь розуміючи, що він брав участь у воєнному злочині, російський окупант заховався за нікнеймом. Проте вивчивши його сторінку та сторінки його друзів та близьких, ми встановили його повне ім’я та місце служби", - зазначають автори розслідування.

Повне ім’я фігуранта розслідування, нагородженого за операцію захоплення Криму, – Олександр Євгенійович Удодов, дата народження: 05.11.1994, родом з м. Майкоп. Встановлено і місце його служби: 382-й ОБМП, який базується у м. Темрюк, на азовському узбережжі Краснодарського краю. Він входить до складу 810-ї окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, постійний пункт дислокації – тимчасово окупований Крим, Севастополь). Отже, медаль за окупацію Криму Удодов отримав, виконуючи бойові завдання у складі 382-го ОБМП.

Напередодні захоплення Криму, 23 лютого 2014 року, Удодов опублікував фото, зроблене на борту корабля. У коментарях його запитали: "Де це ви?". "На коробці в Севас ідемо", – відповів Удодов (Севас – так скорочено називають українське місто Севастополь).

OSINT-розвідники InformNapalm ідентифікували корабель, на якому перекидали морпіхів з Росії в Крим. Це кілекторне судно КИЛ-158, що входить до складу 205-го загону управління допоміжного флоту ЧФ РФ (його ще називають загоном суден забезпечення ЧФ), ППД – тимчасово окупований Крим, Севастополь.

Кілекторні судна використовується при обладнанні баз і портів, для встановлення мертвих якорів, швартових бочок та хвилеломів, прокладки кабелів та інших підводних робіт, також для ремонтних робіт. Проте, як зазначається в розслідуванні, росіяни також використовують такі судна для прихованого перекидання живої сили під час захоплення чужих територій.

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На момент початку збройної агресії Росії начальником 205-го загону суден забезпечення був капітан 1-го рангу запасу Сергій Борисович Зінченко, про що свідчать публікації в російських ЗМІ за грудень 2013 року та квітень 2014 року. Наприкінці квітня 2014 року Зінченка призначили на іншу посаду – генерального директора державного підприємства "Кримські морські порти".

Капітаном кілекторного судна КИЛ-158 з часу прийомки судна від суднобудівельників у 1989 році був капітан 1-го рангу Микола Васильович Перун. Восени 2014 року під його командуванням КИЛ-158 піднімав великий протичовновий корабель "Очаков", який окупанти затопили, створивши "замок" для українських кораблів у бухті озера Донузлав під час спецоперації із захоплення Криму.

16 березня 2014 року, в день проведення так званого референдуму в Криму, Удодов опублікував фото з підписом "зайняли висоту". На цьому фото окупант цілиться зі зброї в напрямку будівель внизу. "Це фото дуже символічне. Воно наочно демонструє брехню росіян про "мирне волевиявлення" українських громадян в Криму на так званому референдумі, фактично проведеному окупантами під прицілом зброї", - констатують автори розслідування.

Волонтери InformNapalm також зазначають, що керував захопленням українських військових частин безпосередньо на місці командир 382-го ОБМП підполковник Олександр Вікторович Картавкін, який також нагороджений медаллю за окупацію Криму.

Вивчаючи інформацію про Картавкіна, розслідувачі натрапили на відео, на якому з медаллю за окупацію Криму також зафіксований заступник командира 3-го взводу 2-ї роти 727-го ОБМП Ільшат Фатхутдінов. "Слід зазначити, що 727-й ОБМП названий військовою прокуратурою України в переліку підрозділів, перекинутих в Крим під час спецоперації захоплення. Знайдена нами інформація є додатковим підтвердженням даних військової прокуратури України. Бо крім текстових свідчень, раніше не було оприлюднено фото- або відеопідтверджень причетності військовослужбовців цієї частини до кримської авантюри", - йдеться також у розслідуванні.

Його автори звертаються до правоохоронних органів України із закликом провести всі належні процесуальні дії щодо встановлених російських військовиків та підрозділів ЗС РФ – учасників агресії проти України.

Як повідомлялося, 16 березня 2014 року в окупованому Росією Криму та місті Севастополь, в обхід українського законодавства та законодавства Автономної Республіки Крим, відбувся так званий референдум щодо статусу Криму.

Згідно з російськими даними, 96,77% жителів Криму підтримали "приєднання" півострова до Росії. Результати неконституційного референдуму були грубо сфальсифіковані, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулося підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.

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