InformNapalm визначив місце на Донбасі, де колона техніки з РФ перетинає кордон України

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm оприлюднили унікальні знімки та визначили точні координати місця вторгнення колони російської техніки, яку раніше зафіксувала місія ОБСЄ на Донбасі, а також точку її прибуття в Луганській області.

Про це йдеться у публікації на сайті спільноти.

"У щоденному звіті СММ ОБСЄ №134/2020 від 6 червня 2020 року повідомлялося, що безпілотний літальний апарат дальнього радіусу дії зафіксував автоколону вантажівок, які приховано в’їжджали на територію України в непідконтрольному районі Луганської області поблизу кордону з Російською Федерацію в місцях, не обладнаних системою пропуску. Переміщення вантажівок з РФ було досить деталізовано описане у розділі звіту СММ ОБСЄ. Проте бракувало візуальних деталей, які б могли засвідчити грубе порушення з боку Російської Федерації. Волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вдалося отримати унікальні знімки з БПЛА та провести їх додаткову геолокацію, щоб вказати точні координати як місця вторгнення російських колон, так і точку їх прибуття у Луганській області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, розслідувачі опублікували знімки з безпілотника, які підтверджують текстову частину звіту місії ОБСЄ №134/2020 від 6 червня 2020 року.

Як зазначається, спираючись на початкові дані, зазначені у звіті ОБСЄ, волонтери InformNapalm визначили точні координати знімків на місцевості – зробили геолокаційну прив’язку.

Так, перший знімок фіксує колону вантажівок прямо безпосередньо біля кордону з РФ у координатах: 48.160698, 39.904193.

Другий знімок фіксує прибуття вантажівок у точку з координатами у Луганську: 48.538979, 39.325941.

"Волонтери InformNapalm за допомогою моніторингу відкритих джерел встановили, що ця територія давно використовується російськими окупаційними військами в якості бази для окремого батальйону матеріального забезпечення 2-го Армійського корпусу. Про це свідчить відео, яке було викладене пропагандистами терористичної організації "ЛНР" у 2015 році", - йдеться також у публікації.

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В InformNapalm також нагадали, що в березні 2020 року вони продемонстрували унікальний аерофотознімок, який доповнив текстові дані звіту СММ ОБСЄ №60/20 від 12 березня 2020 року щодо викриття трьох сучасних російських комплексів радіоелектронної боротьби: РБ-341В "Леєр-3", Р-934Б "Синиця" та РБ-636 "Свєт-КУ". Після публікації та поширення цієї чутливої для агресора інформації у Twitter усі офіційні сторінки мовних версій сайту InformNapalm вперше за 6 років були заблоковані.

"Російська Федерація протягом 6 років продовжує публічно заперечувати свою безпосередню участь у війні на Донбасі, проте численні докази міжнародних спостерігачів та волонтерів вказують, що РФ протягом всього періоду військового конфлікту грубо порушує норми міжнародного права, продовжує перекидати зброю та техніку, використовувати своїх кадрових військових, а також найманців, які здебільшого мають громадянство Російської Федерації. Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі не можливе без виведення російських гібридних збройних формувань та техніки з території України: окремих районів Луганської та Донецької областей", - наголошують волонтери спільноти.

Вони також закликали міжнародне співтовариство посилювати тиск на агресора, який у 21-му ст. розв’язав криваву війну у Європі, "бо якщо ці дії не будуть покарані, тоді наступною жертвою російських окупантів можуть стати вже інші європейські держави".