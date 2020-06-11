InformNapalm надав нові дані про військових РФ на Донбасі

Волонтерам-розвідникам міжнародної спільноти InformNapalm вдалося ідентифікувати нові дані військовослужбовців із 8-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) ЗС РФ, які брали участь в агресії проти України.

Відповідне розслідування оприлюднене 11 червня на сайті спільноти.

"Уперше 8-ма окрема мотострілецька бригада (гірська) ЗС РФ потрапила в поле зору волонтерів-розвідників міжнародної спільноти InformNapalm ще у 2014 році. Загалом про участь військовиків цього підрозділу в агресії проти України було опубліковано кілька розслідувань... Одне з цих розслідувань отримало своє продовження зараз, у 2020 році. Вдалося ідентифікувати нові дані військовослужбовців ЗС РФ, які потрапили на спільні фото з раніше виявленими особами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, восени 2016 року OSINT-розвідник InformNapalm Іраклій Комахідзе провів чергове розслідування участі у війні на Донбасі 8-ї ОМСБр (г) ЗС РФ (військова частина 16544, пункт постійної дислокації – с. Борзой, Чеченська Республіка, РФ). У статті було представлено групову фотографію, на якій зафіксовані четверо кадрових російських військовослужбовців. Тоді було ідентифіковано трьох з них. Минуло три роки, і вдалося встановити дані четвертого фігуранта на цій фотографії.

Ним виявився Руслан Нургалієв, 1993 року народження, народився у м. Тольятті, мешкає в м. Димитровград, РФ. У 2013-2016 роках служив за контрактом в 8-й ОМСБр (г) ЗС РФ.

У своєму альбомі в соцмережі 17 серпня 2014 році Нургалієв опублікував ту саму групову фотографію, в коментарях до фото він повідомляє про відправлення підрозділу в Україну: "Відправка на Україну… всі на Україну їдемо".

На наступному фото зображені російські військовики, готові до відправлення на війну проти України. Впадає в око нестатутний вигляд військовослужбовців. На другому плані ліворуч видно напис "МТ-ЛБ ВМ/К".

"При збільшенні фото на тягачі видно різні написи – у 2014-2015 роках росіяни часто вдавалися до таких дешевих спроб замаскувати свою регулярну армію на українському Донбасі. Солдати сфотографувалися на фоні САУ 2С1 "Гвоздика" з написаним від руки номером 432. Цей номер написали зверху замальованого "рідного" бортового номера. Перед нами традиційний для російських окупантів образ "українських бунтівних шахтарів", які, як стверджує Росія в суді в Гаазі, дістали техніку з шахт Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Розслідувачам вдалося також знайти сторінку Нургалієва в соцмережі, яку він створив, вказавши ім’я користувача Dark angel. На цій сторінці він опублікував фото з білими пов’язками, які російські окупанти використовували в бойових діях на сході України для розрізнення "свій-чужий".

Також в альбомі Нургалієва є фото шеврона українського батальйону "Кривбас" і фото медалі Суворова, отриманої за участь у війні проти України. Такі самі медалі отримали товариші по службі Нургалієва.

Вивчивши коло спілкування Нургалієва, розслідувачі встановили ім’я ще одного окупанта з 8-ї ОМСБр(г) ЗС РФ — це Микола Шевцов, 1993 року народження, м. Шахти, РФ.

Як зазначається, строкову службу він проходив у 136-й ОМСБр ЗС РФ, про що свідчить фото посвідчення до нагрудного знака (у посвідченні вказано номер військової частини – 63354) та фото біля військової техніки цього підрозділу.

Після завершення строкової служби Шевцов підписав контракт на службу в 8-й ОМСБр (г) ЗС РФ. Про це свідчать його власні коментарі, дружні контакти фігуранта та фото на фоні техніки з тактичним знаком цього підрозділу – білий круг, вписаний у білий квадрат (фото з ешелоном військової техніки є і в Нургалієва).

Також в альбомі Шевцова знайдено фото з характерними для російських окупантів білими пов’язками. На фото Шевцов - крайній праворуч. Білі пов’язки російські окупаційні війська використовували і в Криму, і на Донбасі.