Найманці РФ на Донбасі приводять всі підрозділи у повну бойову готовність – InformNapalm

Ватажки «ДНР/ЛНР» заявили про приведення у повну бойову готовність підрозділів окупаційних військ на Донбасі.

Про це повідомляє InformNapalm.

«Сьогодні, 20 травня, маріонеткові ватажки проросійських терористичних угруповань у ОРДЛО Леонід Пасічник та Денис Пушилін по черзі виступили із гучними заявами, що приводять всі військові підрозділи у повну бойову готовність», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, формальним приводом цього вони вказали нібито «посилення обстрілів з боку Збройних сил України». Однак це не відповідає дійсності, зазначає видання, оскільки спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала, що за попередню добу кількість порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях суттєво зменшилась. Про це йдеться у щоденному звіті №118/2020 СММ ОБСЄ від 19 травня.

А 20 травня російські окупаційні війська вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил з різних типів зброї, в тому числі із використанням заборонених мінськими протоколами мінометів 120 мм калібру.

Україна у зв’язку із агресивними заявами бойовиків ОРДЛО про приведення російсько-окупаційних військ в повну бойову готовність збирає термінове засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу, повідомляє видання.

Також наголошується, що таке загострення з боку російських окупаційних військ готувалось заздалегідь, адже 19 травня українська розвідка повідомила про чергове перекидання в ОРДЛО з Російської Федерації вагонів з боєприпасами. Крім того, 19 травня пресслужба Південного військового округу РФ відзвітувала, що екіпажі новітніх штурмовиків Су-25СМ3 у Краснодарському краї відпрацювали навчальні завдання по знищенню заглибленого командного пункту умовного противника, який захищений ППО. До польотів було залучено понад 50 пілотів.

У своїй довідці InformNapalm зазначає, що за час війни на Донбасі волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вдалося виявити та ідентифікувати понад 2500 кадрових російських військовослужбовців, які брали участь у агресії проти України. Інформація про них структурована за підрозділами РФ у базі даних та перекладена на різні мови світу.

Загалом, як повідомляв у своєму інтерв’ю у березні 2020 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, чисельність угруповання ЗС Росії вздовж державного кордону України, на тимчасово окупованій території у Донецькій, Луганській областях та Криму складає близько 87-90 тисяч військовослужбовців (зокрема 1 і 2 армійські корпуси понад 35 тис. військовослужбовців). Також це 1100 танків, 2500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів.

30 квітня в інтерв’ю Укрінформу командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко повідомив, що генштаб Збройних сил РФ сформував та утримує на Донбасі оперативне угруповання російських окупаційних військ у складі 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів загальною чисельністю понад 35 тисяч осіб. Наразі на окупованій частині Донбасу перебуває понад дві тисячі кадрових російських офіцерів.