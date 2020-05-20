За "Мінськ" будемо боротися до кінця, але є плани "В" та "С" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна намагатиметься знайти врегулювання ситуації на Донбасі згідно з Мінськими домовленостями, проте запевнив, що існують також плани "В" та "С".

Про це він сказав на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із точки зору "Мінська" і цього треку - будемо боротися до кінця за "Мінськ". Тому що з "Мінськом" пов'язані санкції проти Російської Федерації. І ви знаєте прекрасно, що їх всі хочуть зняти - не тільки Росія, і багато європейських країн, я розумію, що і вони економічно страждають через ці санкції. Але, як я вам і казав, ми будемо боротися. Рік я даю на те, що ми будемо боротися. Через коронавірус трішки загальмований цей процес, тому я даю собі ще декілька місяців, щоб все ж таки дотиснути і ми змогли (знайти) цей дипломатичний вихід з цієї ситуації згідно з Мінськими домовленостями", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що існують плани "В" і "С", але додав, що не хотів би їх застосовувати.

"Незважаючи на те, що суспільство по-різному оцінює прямі перемовини Президента Зеленського і президента Путіна, я впевнений, що ми повинні це робити, не скидаючи "Мінськ", а паралельно, окремим треком. Є деякі речі, які ти можеш зрозуміти тільки тоді, коли ти сам на сам, і є деякі відповіді, які ти можеш і хочеш почути, коли ти сам на сам, щоб зробити вже стовідсоткові висновки і йти по іншому плану, по плану "В", - підкреслив Зеленський.

Раніше він сказав, що допускає будь-який формат переговорів з РФ з метою повернення територій і полонених.