Зеленський допускає будь-який формат переговорів з РФ для повернення територій і полонених

Президент України Володимир Зеленський допускає будь-який формат переговорів з РФ з метою повернення територій і полонених.

Про це він сказав на пресконференції відповідаючи на Дмитра Гордона, який спитав, чи розуміє президент України, що Путін не віддасть Донбас на українських умовах і тому напевне нема сенсу з ним зустрічатись.

"Ми нічого з цим не зробимо, ми повинні з ними говорити, повинні домовлятись. Я ще раз говорю Мінський формат - пріоритет, але ніхто не відміняє будь-які інші формати. Я готовий до будь-якого формату, який може наблизити нас до кінця війни і повернення наших територій і людей", - наголосив Президент.

Як повідомлялося, 18 травня на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Минулого тижня Гордон оприлюднив запис інтерв'ю з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською.