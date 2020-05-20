Київ веде переговори про наступний обмін полоненими після подолання COVID-19 – Зеленський

Київ веде переговори про наступний обмін утримуваними особами після подолання пандемії коронавірусу.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз говоримо вже з Російською Федерацією про можливий обмін після COVID-19. Чесно кажучи, я хочу, щоб ми, незважаючи на COVID-19, про це говорили, повернення наших політв'язнів, які знаходяться в Росії, чи знаходяться в тюрмах Криму", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна перезавантажила мінську групу і таким чином "додала статусу" до Мінського процесу.

"Ми змогли показати, що люди, які є представниками "ЛНР/ДНР", які знаходяться, і це не секрет, вже 6 років на засіданнях мінської групи, що в деяких з них є російські паспорти, що вони там не можуть знаходитись", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що на переговорах у Мінську Україна може говорити лише з представниками тимчасово окупованих територій, які повинні бути громадянами України.

Як повідомляв Укрінформ, пресконференція Президента проходить на території паркової частини Маріїнського палацу.

20 травня 2020 року виповнився рік з дня інавгурації Володимира Зеленського, який переміг на виборах Президента України.

За даними СБУ, проросійські бойовики незаконно утримують в полоні на окупованому Донбасі 245 людей.

У Росії за гратами залишаються близько 100 українських політв’язнів, в окупованому Криму - понад 80.

Між Україною і Росією 7 вересня 2019 року відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

Також 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб.