Зеленський ініціює створення робочої групи з розв'язання проблем кримських татар

Президент України Володимир Зеленський ініціює створення в Офісі глави держави робочої групи з розв'язання проблем кримськотатарського народу.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками кримськотатарського народу, повідомляє пресслужба глави держави.

«Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися», – сказав Зеленський.

За його словами, робоча група має розглядати не лише правові, а й економічні питання, які турбують кримських татар.

Глава держави наголосив, що депортація – одна зі страшних трагедій кримськотатарського народу, народу України та нашої землі.

«Сотні тисяч сімей кримських татар були примусово вигнані зі своєї рідної землі. Вічна пам’ять загиблим», – сказав Зеленський.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив подяку Президенту за вшанування пам’яті жертв депортації.

«Ми дуже вдячні за те, що сьогодні 76-та річниця вшановується на такому рівні, інсталяції з кримськотатарським прапором на будівлі Кабміну і сьогодні, знаю, будуть на будівлі Офісу Президента. Вдячні за ваші заяви, опубліковані сьогодні, за розпорядження МЗС. Ми дуже сподіваємося, що тема Криму, тема повернення до України та відновлення територіальної цілісності України ніколи не зникатиме з порядку денного керівництва нашої держави», – сказав Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу підтримав рішення Президента про створення робочої групи, яка опікуватиметься проблемами кримських татар.

Фото: Офіс Президента