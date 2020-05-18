Зеленський нагадав, що зараз кримські татари страждають від ув’язнень та обшуків окупантів

Президент Володимир Зеленський вважає геноцид кримськотатарського народу страшним злочином проти тисяч людей.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ми згадуємо про страшний злочин, наслідком якого стали тисячі людських життів і скалічених доль. Людей саджали у вагони та відправляли за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато кримських татар повернулися з війни з медалями за взяття Берліна. І побачили порожні домівки", - йдеться у дописі.

Зеленський зазначив, що ранок 18 травня у 1944-му називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу, і лише через понад 40 років кримські татари отримали змогу повернутися додому.

"Здавалося, всі лиха позаду. Та у 2014 році внаслідок анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю. А ті, хто залишився, страждають від ув’язнень, обшуків та утисків", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що вірить у те, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться в Україну: "Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу! Вічна пам’ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу".

Як відомо, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).