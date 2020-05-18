Зеленський нагадав, що зараз кримські татари страждають від ув’язнень та обшуків окупантів

Зеленський нагадав, що зараз кримські татари страждають від ув’язнень та обшуків окупантів

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський вважає геноцид кримськотатарського народу страшним злочином проти тисяч людей.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні, у День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ми згадуємо про страшний злочин, наслідком якого стали тисячі людських життів і скалічених доль. Людей саджали у вагони та відправляли за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато кримських татар повернулися з війни з медалями за взяття Берліна. І побачили порожні домівки", - йдеться у дописі.

Зеленський зазначив, що ранок 18 травня у 1944-му називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу, і лише через понад 40 років кримські татари отримали змогу повернутися додому.

"Здавалося, всі лиха позаду. Та у 2014 році внаслідок анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю. А ті, хто залишився, страждають від ув’язнень, обшуків та утисків", - написав Зеленський.

Президент наголосив, що вірить у те, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться в Україну: "Кримські татари та українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом промовити: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу! Вічна пам’ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу".

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Як відомо, 18 травня, в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку і тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня).

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