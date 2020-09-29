Макрон назвав отруєння Навального замахом на вбивство

Президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції у Вільнюсі в понеділок заявив, що Росія має дати роз'яснення з приводу замаху на вбивство лідера опозиції.

Від цих роз'яснень залежатимуть "рішення" світової спільноти. Як передає Укрінформ, про це у вівторок повідомляє LRT.

«Цілком очевидно, що це був замах на вбивство, вчинений на російській території проти лідера російської опозиції за допомогою хімічного агента, сфабрикованого в Росії. Отже, це Росія має надати роз'яснення», - наголосив Макрон.

За його словами, саме наявність або відсутність роз'яснень, надісланих Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка веде розслідування, визначатиме, які рішення має прийняти світова спільнота стосовно Росії.

Як повідомлялося, французька газета Le Monde 22 вересня з посиланням на власне неназване джерело написала, що президент Росії Володимир Путін у розмові з Емманюелем Макроном припустив, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг сам прийняти нервово-паралітичну речовину з групи "Новічок". У ході розмови Путін нібито з презирством відгукнувся про Навального, назвавши його "звичайним баламутом в інтернеті", який в минулому нібито вже симулював нездужання. Крім того, за версією видання, президент РФ звинуватив опозиціонера в "незаконних діях" і заявив, що той використовував Фонд боротьби з корупцією для шантажу ряду російських посадових осіб та державних службовців.

Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Le Monde була не точною в передачі формулювань цієї розмови.

28-29 вересня Президент Франції Макрон з дружиною Бріжит знаходиться з офіційним візитом у Литві.

Після обіду, в супроводі президента Литви Г. Науседи Е. Макрон зустрінеться в Руклі з керівництвом групи батальйону НАТО і французькими військовими, які служать у бойовій групі НАТО. Він також зустрінеться з академічною громадськістю у Вільнюському університеті. Університет вручить керівнику Франції ступінь почесного доктора, ще Макрон візьме участь у дискусії зі студентами.

29-30 вересня балтійський візит Президента Франції буде продовжено в Латвії.

Фото: EPA