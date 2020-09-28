Макрон: Ми не можемо діяти, нібито Європа є ізольованим від Росії островом

Президент Франції Еммануель Макрон продовжує свою політику підтримки діалогу з Москвою.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це французький лідер заявив у понеділок у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Ґітанасам Науседом

«Якщо ми хочемо встановити довготривалий мир, ми повинні співпрацювати з Росією», - заявив Макрон.

При цьому він вкотре зауважив, що у цьому процесі Європа «не є наївною».

Президент Франції додав, що Європа має з Росією спільну географію та історію.

«Ми не можемо діяти, нібито Європа є ізольованим від Росії островом», - також пояснив свою позицію Макрон.

Президент Франції підтвердив, що зустрінеться у Вільнюсі з лідером білоруської опозиції, екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Макрон підтримав необхідність уведення санкцій проти представників режиму Олександра Лукашенка.

Президент Франції 28-30 вересня перебуває з офіційним візитом у Литві і Латвії.

Як повідомлялося, у 2019 році Париж ініціював стратегічні переговори і створення з РФ спільної комісії у форматі «2+2» на рівні міністрів закордонних справ і оборони. Друге засідання комісії мало відбутися на початку вересня, але було скасоване французькою стороною у зв’язку із отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального бойовою хімічною речовиною із групи «Новічок».

Єлисейський палац також скасував запланований до кінця року візит Макрона до Росії.