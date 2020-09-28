Макрон зустрінеться з Тихановською – Єлисейський палац
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Єлисейській палац.
Зустріч відбудеться у вівторок у Вільнюсі, де Макрон перебуває з офіційним візитом.
Раніше така зустріч не була запланована програмою візиту французького лідера до Литви.
Сама Тихановська публічно заявила, що прагне зустрітися з Макроном та попросити його про допомогу та посередництво з налагодження політичного діалогу між білоруською протестною опозицією і режимом Олександра Лукашенка. При цьому Тихановська вважає, що у такому діалозі має взяти участь президент РФ Володимир Путін.
Президент Франції заявив, що Лукашенко, на його думку, повинен залишити владу у Білорусі.
Як повідомлялося Франція і Європейський Союз, США, Канада, Україна та низка інших демократичних держав не визнали президентство Лукашенка після фальсифікованих виборів 9 серпня.
Президент Франції Макрон 28-30 серпня перебуває з офіційним візитом у Литві і Латвії.