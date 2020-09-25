Застосування "Новічка" є попередженням Кремля світові про готовність убивати – EU Today

Кремль, хоч і заперечує причетність до отруєння Скрипалів та Олексія Навального, показує готовність знищувати опонентів будь-де у світі.

Про це йдеться у статті, опублікованій у виданні EU Today, передає Укрінформ.

«Світ більше немає сумніву, що це саме російська держава причетна до нещодавнього отруєння опозиційного політика Олексія Навального. Використовуючи відпрацьовані методи дій, незважаючи на всі заперечення, Кремль хоче, щоб це було помічено, та посилає чіткий сигнал: якщо стоятимете на нашому шляху – помрете. Незалежно від того, де ви є у світі», - пише британський журналіст і видавець Гарі Картрайт.

На його думку, застосування для отруєння Навального, а також Сергія Скрипаля і його доньки у Великій Британії бойової хімічної речовини із групи «Новічок» підтверджує готовність російських спецслужб діяти таким чином і надалі з метою знищення опонентів президента РФ Путіна.

Автор публікації вважає, що Путін у таких діях «зайшов надто далеко».

Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як знепритомнів у літаку. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження.

Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

23 вересня Навального виписали з клініки.