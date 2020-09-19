"Путін, випий "Новічок": у Хабаровську поновились протести

У Росії в суботу, 19 серпня, жителі Хабаровська, незважаючи на сильний дощ, знову, в 71-й раз, вийшли на вулиці на підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала. Вони вимагають відкритого суду над чиновником і висловлюють недовіру владі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Эхо Москвы".

Зазначається, що нинішній мітинг на підтримку Фургала на площі Леніна в Хабаровську виявився незвичайним, оскільки раптово міська влада влаштували на площі концерт класичної музики до 250-річчя від дня народження Людвіга ван Бетховена, хоча композитор і народився в грудні.

Не знаем, кому пришла в голову идея сорвать митинг музыкой Бетховена, но гениальность этого человека не знает границ pic.twitter.com/QcKFsOevHW — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Музика лунала з усіх динаміків, проте це не завадило участникам акції на захист Фургала озвучувати свої гасла. Вони скандували: «20 років довіри немає», «Путіна у відставку» і «Хабаровськ, виходь». Попри сильний дощ і те, що частина вулиць виявилася затопленою, протестувальники пройшлися ходою центром міста.

Містяни також скандують: "Путин - старичек, выпей "Новичек".

«Путин-старичок, выпей "Новичок"!» pic.twitter.com/K1vVM3dXTH — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Бетховен добавляет +1000 к драматизму pic.twitter.com/ZTPrOJxHoe — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Місцева адміністрація оцінила чисельність акції в 600 осіб, проте місцеві журналісти називають цифри від декількох сотень до 2 тисяч протестувальників.

Акція, що відбулася на підтримку Фургала, була вже 71-ю за рахунком.

Перед її початком активісти збирали підписи за відставку мера Хабаровська Сергія Кравчука. За даними місцевих ЗМІ, зібрано близько двох тисяч підписів.

Як повідомлялося, 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його обвинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців в 2004-2005 роках, після чого відправили в Москву і заарештували. Чиновник ці обвинувачення заперечує.

Місцеві жителі впевнені в політичному підгрунті кримінального переслідування Фургала.

З 11 липня в Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.

фото,відео: Твіттер "Штаб Навального в Хабаровске"