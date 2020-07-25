"Путіна у відставку", "геть царя": на акцію у Хабаровську вийшли десятки тисяч людей

У Хабаровську в суботу проходить нова несанкціонована акція протесту на захист колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Про це повідомляє портал Meduza.

За його даними, ця акція може стати наймасовішою в історії міста, перевершивши попередні мітинги на підтримку Фургала. Як і в ході попередніх акцій, жителі міста пройшли ходою центральними вулицями і вийшли на центральну площу Леніна для проведення мітингу. Присутні скандують "Свободу», «поки ми єдині — ми непереможні», «це наш край», а також «геть царя», «Росія, Прокидайся» і "Путіна у відставку".

В акції беруть участь кілька десятків тисяч осіб. За оцінкою видання, людей приблизно на третину більше, ніж під час попередніх суботніх акцій, 18 і 11 липня, які були названі наймасовішими в історії Хабаровська (тоді за приблизними підрахунками учасників було близько 50 тисяч). Близьке до Хабаровського уряду джерело підтвердило, що акцію 25 липня можна назвати наймасовішою.

Російські ЗМІ також повідомляють, що акції протесту на підтримку Фургала проходять у Владивостоці, Южно-Сахалінську, а також Комсомольську-на-Амурі.

Тем временем во Владивостоке. Самая большая загадка: куда подевалось путинское большинство, где смелые герои интернета, обещавшие "мочить либералов", почему ни в одном городе никто не вышел в поддержку карликового лидера с рейтингом 146%? Куда они все попрятались? pic.twitter.com/58nJ9gixUR — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) July 25, 2020

Як повідомлялося, 9 липня у Хабаровську було затримано губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його обвинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви і заарештували. З 11 липня у Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.

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20 липня президент РФ Володимир Путін підписав указ про відсторонення Фургала від посади губернатора «у зв'язку з втратою довіри». Тимчасово виконуючим обов'язки голови краю було призначено іншого діяча ЛДПР Михайла Дегтярьова.

Жители Хабаровска скандируют на весь мир кто их ограбил и из-за кого почти половина нефтегазовой страны живет на доход меньше 15 тыс. рублей в месяц (€180). Вы, возможно, удивитесь, но это не Госдеп США pic.twitter.com/q1oXgBDmz4 — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) July 25, 2020

Дегтярьов має намір вирушити в поїздку по регіону на час мітингу 25 липня і не зустрічатися з його учасниками.