"Хабаровськ – це лише початок": в Росії не вщухають протести
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.
Як зазначається, протестувальники спочатку зібралися на головній площі міста, а потім рушили центральними вулицями. З представників влади до них ніхто не вийшов.
Під час ходи в Хабаровську протестувальники знову перекрили проїжджу частину. Автомобілісти підтримували їх і сигналили.
Сегодня 8 августа в Барнауле. pic.twitter.com/DzBj712AI2— Serg Wысоцкий (@SergAibertich) August 8, 2020
Повідомляється, що акції протесту пройшли також у Комсомольську-на-Амурі, Владивостоці та в інших містах. Протестам в Хабаровську присвятили пісню Юрій Шевчук і його група ДДТ. Трек "Ти не один" напередодні з'явився на ютуб-каналі колективу.
Нинішня акція на підтримку Фургала стала 29-ю.
Як повідомлялося, 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його обвинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви і заарештували. Чиновник це заперечує.
Місцеві жителі впевнені в політичному підґрунті кримінального переслідування Фургала.
З 11 липня в Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.