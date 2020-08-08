"Хабаровськ – це лише початок": в Росії не вщухають протести

У російському Хабаровську тисячі людей знову вийшли на несанкціоновану акцію на підтримку колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, заарештованого за обвинуваченням у вбивстві.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Як зазначається, протестувальники спочатку зібралися на головній площі міста, а потім рушили центральними вулицями. З представників влади до них ніхто не вийшов.

Під час ходи в Хабаровську протестувальники знову перекрили проїжджу частину. Автомобілісти підтримували їх і сигналили.

Сегодня 8 августа в Барнауле. pic.twitter.com/DzBj712AI2 — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) August 8, 2020

Повідомляється, що акції протесту пройшли також у Комсомольську-на-Амурі, Владивостоці та в інших містах. Протестам в Хабаровську присвятили пісню Юрій Шевчук і його група ДДТ. Трек "Ти не один" напередодні з'явився на ютуб-каналі колективу.

Нинішня акція на підтримку Фургала стала 29-ю.

Як повідомлялося, 9 липня в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його обвинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви і заарештували. Чиновник це заперечує.

Місцеві жителі впевнені в політичному підґрунті кримінального переслідування Фургала.

З 11 липня в Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.