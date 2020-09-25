Навальний прокоментував версію одного з творців "Новічка" про своє отруєння

Російський опозиціонер Олексій Навальний прокоментував слова розробника "Новічка" про те, що організувати його отруєння могли тільки в найближчому оточенні політика.

Як передає Укрінформ, про це Навальний повідомив в Твіттері.

"Трошки заплутався. Отруєння не було. Це напад діабету. У Росії ніколи не розробляли "Новічок"(сьогодні МЗС). Отруєння було, але це зробили німці. Отруєння було, але я отруїв сам себе. Мені здається, в Кремлі департамент цілий відкрили для придумування нових версій (отруєння - ред.) ", - написав він.

Таким чином політик прокоментував слова одного з творців отруйних речовин класу "Новічок" Володимира Углєва. "Я вважаю, що хтось наніс (отруту - ред.) на щось і дав безпосередньо Олексію Навальному в руку. Він від якогось чужого мужика предмет би не взяв, а він взяв", - сказав хімік. Читайте також: Навальний залишиться в Німеччині на реабілітацію

Як повідомляв Укрінформ, російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували 20 серпня в лікарню Омська після того, як в літаку він знепритомнів. Через два дні його перевезли до Берліна в клініку "Шаріте". Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок було підтверджено іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

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У РФ заперечують всі звинувачення в причетності до замаху на Навального.

У німецькій клініці "Шаріте" Навальний прийшов до тями, його стан стабілізувався, і він почав проходити реабілітацію. 23 вересня політика виписали зі стаціонару клініки, щоб продовжити реабілітацію в інших умовах.

Поки Навальний був у комі, на його квартиру і рахунки в Росії наклали арешт.