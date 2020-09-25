Навальний залишиться в Німеччині на реабілітацію

Російський опозиціонер Олексій Навальний до кінця курсу реабілітації залишиться в Німеччині, вона може тривати кілька тижнів.

Про це повідомила прессекретар опозиціонера Кіра Ярмиш, передає Укрінформ.

«Зараз, природно, процес відновлення Олексія займе ще багато часу. Він залишається поки в Німеччині проходити реабілітацію, це явно питання не пари днів і, напевно, навіть не кількох тижнів, очевидно », - сказала Ярмиш.

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Як повідомляв Укрінформ, російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано 20 серпня до лікарні Омська після того, як в літаку він знепритомнів. За два дні його перевезли до Берліна в клініку "Шаріте". Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

У німецькій клініці "Шаріте" Олексій Навальний опритомнів, перейшов в стабільний стан і почав проходити реабілітацію.