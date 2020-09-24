У Москві заарештували квартиру Навального

Судові пристави наклали арешт на квартиру російського опозиційного політика Олексія Навального в московському районі Мар'їно.

Про це повідомила в Твіттері речник політика Кіра Ярмиш, передає Укрінформ.

«Пристави наклали арешт на квартиру Олексія Навального», - написала Ярмиш.

У прикріпленому до твіта відео вона дає додаткові пояснення. Це, за словами Ярмиш, пов'язано з позовом компанії «Московський школяр», до якої має відношення бізнесмен Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна».

Ярмиш нагадує, що про заборону реєстраційних дій на частку Навального в квартирі пристави оголосили 27 серпня. «Це означає, що квартиру можна продати, подарувати або закласти. Тоді ж були арештовані рахунки Навального», - пояснила Ярмиш.

Раніше повідомлялося, що за позовом «Московського школяра» були арештовані рахунки Любові Соболь і всього Фонду боротьби з корупцією.

На початку 2019 року вийшло розслідування ФБК, в якому йшлося про те, що комбінат харчування «Московський школяр» належить Євгену Пригожину (він це заперечував) і компанія звинувачувалася у спалаху дизентерії в московських дитячих садках і школах у грудні 2018 року.

«Московський школяр» вимагав з Навального, Соболь і ФБК по пів мільярда рублів, як компенсацію шкоди діловій репутації. У жовтні 2019 року суд задовольнив позов і постановив стягнути з відповідачів загалом 88 мільйонів рублів (близько 1,1 млн доларів). Через програний позов Навальний оголосив про закриття ФБК.

В кінці серпня 2020 року стало відомо, що Євген Пригожин викупив у «Московського школяра» право вимагати борг з представників ФБК.

Як повідомляв Укрінформ, російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано 20 серпня до лікарні Омська після того, як в літаку він знепритомнів. За два дні його перевезли до Берліна в клініку "Шаріте". Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

У німецькій клініці "Шаріте" Олексій Навальний опритомнів, перейшов в стабільний стан і почав проходити реабілітацію. 23 вересня політика виписали зі стаціонару клініки, щоб продовжити реабілітацію в інших умовах.