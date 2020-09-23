Навальний: Із дзеркала на мене дивився персонаж "Володаря перснів"
Як передає Укрінформ, про це він написав у Інстаграм.
«Уперше мене підвели до дзеркала через 24 дні в реанімації (з яких 16 в комі). Із дзеркала на мене подивився персонаж фільму «Володар перснів». І повірте, це був зовсім не ельф. Я страшенно засмутився: подумав, що мене ніколи не випишуть », - розповів Навальний.
Первый раз меня подвели к зеркалу, через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец». И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут. Но врачи продолжали делать своё чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор). Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день. Правда, от балкона было ещё больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате. Но вот день пришёл - ура! После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот - хоп - я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья. Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть - нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем. Ещё раз огромное спасибо всей команде врачей клинике «Шарите» и профессору Экарду лично. Они сделали невероятную работу. Всем вам спасибо за поддержку 💪. Она была и остаётся очень важной. Не думайте, что я не знаю, что пишите. Как только я начал более-менее соображать, мне читали комменты. Буду, кстати, стараться немного больше времени проводить в соцсетях. Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры. Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5.
Після цього політик почав активно займатися з фізіотерапевтом берлінської клініки «Шаріте». За його словами, останні дні йому дозволяли виходити на загальний балкон 2 рази по 5 хвилин на день.
Рішення про те, що подальше відновлення вже не потребує стаціонарного лікування, німецькі медики прийняли через 32 дні після його госпіталізації. Насамперед після виписки з клініки Навальний попросив відвезти його "куди-небудь, де є дерева".
Також він поділився, що в планах на найближче майбутнє - реабілітація. «Плани поки прості: фізіотерапевт кожен день. Можливо, реабілітаційний центр. Стояти на одній нозі. Повністю повернути контроль над пальцями. Тримати баланс », - зазначив Навальний.
Раніше стало відомо, що 22 вересня Навальний закінчив лікування в стаціонарі «Шаріте».
Як повідомляв Укрінформ, російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як в літаку він втратив свідомість. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.