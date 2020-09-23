Навальний: Із дзеркала на мене дивився персонаж "Володаря перснів"

Російський опозиційний політик Олексій Навальний розповів про своє відновлення і плани після отруєння нервово-паралітичним речовиною групи «Новічок».

Як передає Укрінформ, про це він написав у Інстаграм.

«Уперше мене підвели до дзеркала через 24 дні в реанімації (з яких 16 в комі). Із дзеркала на мене подивився персонаж фільму «Володар перснів». І повірте, це був зовсім не ельф. Я страшенно засмутився: подумав, що мене ніколи не випишуть », - розповів Навальний.

Після цього політик почав активно займатися з фізіотерапевтом берлінської клініки «Шаріте». За його словами, останні дні йому дозволяли виходити на загальний балкон 2 рази по 5 хвилин на день.

Рішення про те, що подальше відновлення вже не потребує стаціонарного лікування, німецькі медики прийняли через 32 дні після його госпіталізації. Насамперед після виписки з клініки Навальний попросив відвезти його "куди-небудь, де є дерева".

Також він поділився, що в планах на найближче майбутнє - реабілітація. «Плани поки прості: фізіотерапевт кожен день. Можливо, реабілітаційний центр. Стояти на одній нозі. Повністю повернути контроль над пальцями. Тримати баланс », - зазначив Навальний.

Раніше стало відомо, що 22 вересня Навальний закінчив лікування в стаціонарі «Шаріте».

Як повідомляв Укрінформ, російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як в літаку він втратив свідомість. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.