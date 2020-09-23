Навальний: Із дзеркала на мене дивився персонаж

Навальний: Із дзеркала на мене дивився персонаж "Володаря перснів"

Фото
Укрінформ
Російський опозиційний політик Олексій Навальний розповів про своє відновлення і плани після отруєння нервово-паралітичним речовиною групи «Новічок».

Як передає Укрінформ, про це він написав у Інстаграм.

«Уперше мене підвели до дзеркала через 24 дні в реанімації (з яких 16 в комі). Із дзеркала на мене подивився персонаж фільму «Володар перснів». І повірте, це був зовсім не ельф. Я страшенно засмутився: подумав, що мене ніколи не випишуть », - розповів Навальний.

Первый раз меня подвели к зеркалу, через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец». И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут. Но врачи продолжали делать своё чудо, я занимался с физиотерапевтом, ел, старался больше спать (самая большая проблема до сих пор). Последние дни мне даже уже разрешали выходить на общий балкон 2 раза по 5 минут в день. Правда, от балкона было ещё больше тоски: погода отличная, солнце светит, внизу какие-то парки и деревья, а я в палате. Но вот день пришёл - ура! После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений. И вот - хоп - я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья. Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. Всякие смешные штуки обнаружились. Например, я не могу кидать мяч левой рукой. Даже поймать могу, а кинуть - нет. Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем. Ещё раз огромное спасибо всей команде врачей клинике «Шарите» и профессору Экарду лично. Они сделали невероятную работу. Всем вам спасибо за поддержку 💪. Она была и остаётся очень важной. Не думайте, что я не знаю, что пишите. Как только я начал более-менее соображать, мне читали комменты. Буду, кстати, стараться немного больше времени проводить в соцсетях. Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры. Надо узнать, можно ли получить в больнице рецепт на PS 5.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

Після цього політик почав активно займатися з фізіотерапевтом берлінської клініки «Шаріте». За його словами, останні дні йому дозволяли виходити на загальний балкон 2 рази по 5 хвилин на день.

Читайте також: Німецький уряд не каже, куди поїхав Навальний після виписки

Рішення про те, що подальше відновлення вже не потребує стаціонарного лікування, німецькі медики прийняли через 32 дні після його госпіталізації. Насамперед після виписки з клініки Навальний попросив відвезти його "куди-небудь, де є дерева".

Також він поділився, що в планах на найближче майбутнє - реабілітація. «Плани поки прості: фізіотерапевт кожен день. Можливо, реабілітаційний центр. Стояти на одній нозі. Повністю повернути контроль над пальцями. Тримати баланс », - зазначив Навальний.

Раніше стало відомо, що 22 вересня Навальний закінчив лікування в стаціонарі «Шаріте».

Як повідомляв Укрінформ, російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як в літаку він втратив свідомість. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-