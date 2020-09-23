Німецький уряд не каже, куди поїхав Навальний після виписки

У німецькому уряді не коментують місцезнаходження російського опозиціонера Олексія Навального, виписаного з клініки Шаріте.

Про це заявив у середу на брифінгу речник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Про перебування або плани пана Навального треба запитувати в пана Навального», - сказав Зайберт.

Водночас запитання про те, чи надана Навальному охорона під час його перебування за межами клініки, Зайберт порадив переадресувати поліції.

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За словами представника МВС Петера Альтера, щодо терміну перебування Навального у ФРН «обмежень немає».

Зайберт ще раз закликав Росію ретельно розслідувати справу щодо отруєння Навального. Другий запит російської Генпрокуратури від 14 вересня щодо правової допомоги у розслідуванні ще розглядається німецькими уповноваженими органами.

Напередодні газета Süddeutsche Zeitung написала, що німецькі правоохоронні органи не можуть порушити кримінальну справу за фактом отруєння Навального, адже ця справа перебуває поза їхньою юрисдикцією через те, що злочин скоєний не на території ФРН.

Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як знепритомнів у літаку. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження.

Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.

23 вересня Навального виписали з клініки.