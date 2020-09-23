Навального виписали з лікарні

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який з 22 серпня проходи в лікування в берлінській клініці Шаріте, був виписаний із стаціонару.

Про це повідомляє клініка, передає Укрінформ.

"Стан здоров'я пацієнта покращився настільки, що гостре медичне лікування можна було припинити", - йдеться у пресрелізі.

Лікування в стаціонарі було завершено 22 вересня.

Олексій Навальний лікувався в "Шаріте" загалом 32 дні, 24 з яких - у відділенні інтенсивної терапії, підрахували в клініці.

Лікарі вважають можливим повне одужання на основі попереднього курсу та поточного стану пацієнта. Водночас, вони додають, що будь-які довгострокові наслідки важкого отруєння можна буде оцінити пізніше.

Загалом за цей час, за погодженням дружини Навального, було оприлюднено 7 пресрелізів про стан його здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, російський опозиціонер Олексій Навальний був госпіталізований 20 серпня в лікарню Омська після того, як в літаку він втратив свідомість. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Пізніше цей висновок був підтверджений іншими країнами, зокрема Францією і Швецією, які також провели лабораторні дослідження. Західні країни звернулися до Росії із закликом провести ретельне і прозоре міжнародне розслідування отруєння, яке було визнано замахом на вбивство.