Навального висунули на Нобелівську премію миру — вчений

Російський вчений, професор університету Ратгерс у Нью-Джерсі Сергій Єрофєєв повідомив, що політика Олексія Навального висунули на Нобелівську премію миру.

Як повідомляє Укрінформ, про це Єрофєєв написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Про Олексія Навального тепер ще й така новина: сьогодні ряд професорів визнаних університетів, які займаються Росією, висунули його на Нобелівську премію миру. Ця ідея не зовсім нова, але вона стала актуальнішою і має знайти широкий відгук, тим більше що тепер Навального підтримують навіть не 2% росіян (вдячність Левада-центру й за це), а значно більше, про що свідчать приголомшливі перемоги Ксенії Фадєєвої та Сергія Бойка (керівники штабів Навального - ред.) в Томську і Новосибірську", - йдеться у повідомленні.

За словами Єрофєєва, останні події підштовхнули деяку частину міжнародної наукової спільноти, і навіть ту, яка досі була байдужа до діяльності Навального, в тому числі у Росії.

"Серед моїх колег є такі, які сказали, що не довіряли йому до цього часу або не помічали його діяльності. Але після його отруєння та повернення з коми, (це) надихнуло колег, щоб цей крок зробити. Вони наважилися на цей крок, тому що розуміють, наскільки важливо це для Росії і для світу", - сказав він в ефірі радіостанції Эхо Москвы.

Водночас Єрофєєв не згадав конкретних імен вчених, але в коментарі Дождю він зазначив, що серед вчених, які висунули Навального, є "великі люди".

Єрофєєв наголосив, що заявку на номінацію може подати будь-який професор відповідного профілю.

Висунути кандидата на Нобелівську премію миру може професор будь-якого університету світу, якихось конкретних вимог до кандидата при цьому немає. Крім того, висувати кандидатів можуть члени національних урядів і парламентів, глави держав та деякі інші категорії осіб.

Як повідомлялося, російського опозиціонера Олексія Навального було госпіталізовано 20 серпня до лікарні Омська після того, як в літаку він втратив свідомість. За два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

Західні країни, у тому числі ЄС, а також США, допускають причетність "високопоставлених російських чиновників" до отруєння опозиціонера.