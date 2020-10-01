У Кремлі заявили, що з Навальним «працює ЦРУ»

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, що «є інформація», що з Олексієм Навальним працюють фахівці з ЦРУ США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеканал Дождь.

«Не пацієнт (тобто, Навальний, - ред.) працює із західними спецслужбами, а західні спецслужби працюють з ним», - заявив Пєсков.

На його думку, «інструкції, які пацієнт отримує, очевидні». Пєсков підкреслив, Кремль вважає, що звинувачення на адресу президента Росії є безпідставними і неприпустимими. За його словами, використовуючи таку риторику, Навальний намагається «поставити себе на один рівень з главою держави», але «реальними конкурентами президента в політичній боротьбі є інші сили». Про кого саме йдеться, Пєсков не уточнив.

Як повідомляв Укрінформ, російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що не сумнівається, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву 20 серпня, він був терміново госпіталізований в лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції і Швеції. На сьогодні матеріали знаходяться в Організації по забороні хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторона все відкидає.

Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Там його відвідала канцлер ФРН Ангела Меркель. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.