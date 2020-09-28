Меркель відвідала Навального в Шаріте – Spiegel

Канцлер ФРН Ангела Меркель таємно відвідала в берлінській клініці Шаріте російського опозиціонера Олексія Навального під час його лікування там від отруєння.

Це, як передає Укрінформ, стверджує німецьке видання Spiegel.

"Канцлер відвідала російського опозиційного політика в рамках надсекретної операції в Шаріте в Берліні. Незвичним жестом канцлер Ангела Меркель підкреслила солідарність уряду з Олексієм Навальним", - йдеться у замітці.

Таємний візит до Навального - ще одна ознака того, наскільки канцлер симпатизує Навальному і не готова дати справі зійти нанівець. Той факт, що канцлер особисто відвідала опозиційного політика, повинен дати знати російського уряду, що Берлін налаштований дізнатися правду, пише видання.

"Справа Навального демонструє все більше і більше елементів політичного трилера", - зауважує журнал.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву, його було терміново госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після втрати свідомості.

Меркель відразу заявила, що Німеччина в разі потреби готова буде прийняти Навального на лікування. Через два дні його перевезли до Берліна в рамках "приватної ініціативи".

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок", а згодом підтвердили і лабораторії Франції та Швеції. Наразі матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторони все заперечує і вимагає від німецьких фахівців надати їм "докази" отруєння громадянина РФ.