Навальний розповів про зустріч з Меркель: Її не варто називати "секретною"

Російський опозиціонер Олексій Навальний прокоментував зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель, відзначивши, що їх зустріч не варто називати "секретною".

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

"Зустріч була, але не варто називати її "секретною". Швидше, приватна зустріч і розмова з сім'єю. Я дуже вдячний канцлеру Меркель за те, що вона відвідала мене в лікарні", - повідомив Навальний.

Раніше німецьке видання Spiegel написало, що канцлер ФРН Ангела Меркель таємно відвідала в берлінській клініці Шаріте російського опозиціонера Олексія Навального під час його лікування там від отруєння.

У пості зазначалося, що таємний візит до Навального - ще одна ознака того, наскільки канцлер симпатизує Навальному і не готова дати справі зійти нанівець. Той факт, що канцлер особисто відвідала опозиційного політика, повинен дати знати російському уряду, Берлін налаштований дізнатися правду, пише видання.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву, його було терміново госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після втрати свідомості.

Меркель відразу заявила, що Німеччина в разі потреби готова буде прийняти Навального на лікування. Через два дні його перевезли до Берліна в рамках "приватної ініціативи".

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок", а згодом підтвердили і лабораторії Франції і Швеції. Наразі матеріали знаходяться в Організації по забороні хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторони все заперечує і вимагає від німецьких фахівців надати їм "докази" отруєння громадянина РФ.