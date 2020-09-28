Навальний розповів про зустріч з Меркель: Її не варто називати

Навальний розповів про зустріч з Меркель: Її не варто називати "секретною"

Укрінформ
Російський опозиціонер Олексій Навальний прокоментував зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель, відзначивши, що їх зустріч не варто називати "секретною". 

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

"Зустріч була, але не варто називати її "секретною". Швидше, приватна зустріч і розмова з сім'єю. Я дуже вдячний канцлеру Меркель за те, що вона відвідала мене в лікарні", - повідомив Навальний.

Раніше німецьке видання Spiegel написало, що канцлер ФРН Ангела Меркель таємно відвідала в берлінській клініці Шаріте російського опозиціонера Олексія Навального під час його лікування там від отруєння.

У пості зазначалося, що таємний візит до Навального - ще одна ознака того, наскільки канцлер симпатизує Навальному і не готова дати справі зійти нанівець. Той факт, що канцлер особисто відвідала опозиційного політика, повинен дати знати російському уряду, Берлін налаштований дізнатися правду, пише видання.

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Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву, його було терміново госпіталізовано 20 серпня в лікарню Омська після втрати свідомості.

Меркель відразу заявила, що Німеччина в разі потреби готова буде прийняти Навального на лікування. Через два дні його перевезли до Берліна в рамках "приватної ініціативи".

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок", а згодом підтвердили і лабораторії Франції і Швеції. Наразі матеріали знаходяться в Організації по забороні хімічної зброї.

Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторони все заперечує і вимагає від німецьких фахівців надати їм "докази" отруєння громадянина РФ.

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