Навальний звинуватив Путіна у своєму отруєнні

Російський опозиціонер Олексій Навальний не сумнівається, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.

Про це він заявив у своєму першому великому інтерв’ю після виписки із берлінської клініки «Шаріте», який дав журналу Spiegel, передає Укрінформ.

«Я стверджую, що за злочином стояв Путін, і я не маю інших версій того, що сталося», - заявив Навальний.

Він підтвердив наміри повернутися до Росії.

«Моє завдання зараз - це залишитися тим хлопцем, який не злякався. І я не злякався!», - підкреслив Навальний і додав, що не збирається робити Путіну «подарунок» у вигляді неповернення в Росію.

Опозиціонер також описує момент, коли почав діяти нейротоксин: «Ти не відчуваєш болю, але знаєш, що вмираєш».

Лікарі, за його словами, обіцяють, що він зможе відновитися «відсотків на дев'яносто і, може, навіть на сто, але точно ніхто не знає».

«В якомусь сенсі я виступаю такою піддослідною свинкою, адже досвіду спостереження за людьми, що вижили після ураження цим бойовим хімічною речовиною, не так багато», - додає Навальний.

На питання журналістів про те, чи слід Німеччині зупиняти реалізацію проєкту «Північний потік -2» через його справу, Навальний відповів ухильно: «Це питання Німеччини. Самі вирішуйте!». І додав, що «будь-яка стратегія щодо Росії повинна бути пов'язана з усвідомленням точки безумства, в якій знаходиться Путін».

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Автори зауважують, що Навальний виглядав схвильовано, багато жартував і сміявся. На перший погляд навіть не відчувається, що ця людина кілька діб перебувала в комі на межі смерті. Його стан видають лише руки, які тремтять.

Навального цілодобово супроводжують охоронці.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву 20 серпня, його було терміново госпіталізовано в лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції. Наразі матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї. Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторони все заперечує. Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Там його відвідала канцлер ФРН Ангела Меркель. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.