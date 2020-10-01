Навальний звинуватив Путіна у своєму отруєнні

Навальний звинуватив Путіна у своєму отруєнні

Укрінформ
Російський опозиціонер Олексій Навальний не сумнівається, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.

Про це він заявив у своєму першому великому інтерв’ю після виписки із берлінської клініки «Шаріте», який дав журналу Spiegel, передає Укрінформ.

«Я стверджую, що за злочином стояв Путін, і я не маю інших версій того, що сталося», - заявив Навальний.

Він підтвердив наміри повернутися до Росії.

«Моє завдання зараз - це залишитися тим хлопцем, який не злякався. І я не злякався!», - підкреслив Навальний і додав, що не збирається робити Путіну «подарунок» у вигляді неповернення в Росію.

Опозиціонер також описує момент, коли почав діяти нейротоксин: «Ти не відчуваєш болю, але знаєш, що вмираєш».

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Лікарі, за його словами, обіцяють, що він зможе відновитися «відсотків на дев'яносто і, може, навіть на сто, але точно ніхто не знає».

«В якомусь сенсі я виступаю такою піддослідною свинкою, адже досвіду спостереження за людьми, що вижили після ураження цим бойовим хімічною речовиною, не так багато», - додає Навальний.

На питання журналістів про те, чи слід Німеччині зупиняти реалізацію проєкту «Північний потік -2» через його справу, Навальний відповів ухильно: «Це питання Німеччини. Самі вирішуйте!». І додав, що «будь-яка стратегія щодо Росії повинна бути пов'язана з усвідомленням точки безумства, в якій знаходиться Путін».

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Автори зауважують, що Навальний виглядав схвильовано, багато жартував і сміявся. На перший погляд навіть не відчувається, що ця людина кілька діб перебувала в комі на межі смерті. Його стан видають лише руки, які тремтять.

Навального цілодобово супроводжують охоронці.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська в Москву 20 серпня, його було терміново госпіталізовано в лікарню Омська. Через два дні його перевезли до Берліна. Німецькі фахівці встановили факт отруєння опозиціонера нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», що згодом підтвердили лабораторії Франції та Швеції. Наразі матеріали знаходяться в Організації із заборони хімічної зброї. Західні лідери вважають, що до отруєння причетні російські спецслужби. Російська сторони все заперечує. Самого Навального виписали з клініки «Шаріте» після 32 днів лікування. Там його відвідала канцлер ФРН Ангела Меркель. Опозиціонер планує залишатися в Німеччині на час реабілітації.

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