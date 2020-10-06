Президент: Ніхто, крім народу України, не може впливати на зміну Конституції

Президент Володимир Зеленський запевняє, що пункт Мінських домовленостей у частині Так званого "особливого статусу" Донбасу регулюють зміни до Конституції щодо децентралізації.

Однак на зміну Основного закону може впливати лише український народ, заявив Зеленський в інтерв’ю Politico Europe, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Коли ми говоримо про один із пунктів «Мінська» – надання особливого статусу чи зміни до Конституції, про які, як ви кажете, говорили Макрон і Путін, я відверто кажу, що ті деталі, які цей пункт передбачає, – регулює зміни Конституції згідно з децентралізацією. Ми змінюємо децентралізацію, голосуємо важливий законопроєкт, і тоді ці зміни до Конституції надають ті можливості Донбасу, яких вони потребують", - сказав Зеленський.

За його словами, основне – це "функціонал" того чи іншого пункту, й функціонал відповідного пункту Мінських домовленостей передбачає саме таке рішення.

Водночас Президент запевнив, що ніхто не може впливати на зміну Конституції України, крім народу України.

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Як повідомлялося, в Росії вимагають від України проєкту поправок до Конституції, які б врегулювали "особливий статус Донбасу".