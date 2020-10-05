Кравчук заявив про ініціативу створити раду вихідців з Донбасу для допомоги ТКГ

Україна опрацьовує можливість створення ради вихідців з Донбасу, які допомагатимуть делегації в Тристоронній контактній групі.

Про це заявив керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу “Україна 24”, повідомляє коруспондент Укрінформу.

“Ми думаємо над тим, як створити раду людей, не одного взяти очільника, скажімо, члена делегації України в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати, розбирати можливості, думки, пропозиції”, - сказав Кравчук.

За його словами, наразі свою допомогу українській делегації в ТКГ пропонують багато людей, які є вихідцями з Донбасу або досить довго пропрацювали там.

Читайте також: Кравчук у ТКГ закликав Росію не створювати каменів спотикання

Кравчук також зауважив, що з призначенням нового заступника голови делегації України в ТКГ не поспішатимуть.

“Ми не будемо так поспішати зараз, будемо вивчати, будемо думати, будемо спілкуватися, щоб це було рішення колективне, будемо радитися з багатьма людьми”, - зауважив перший президент України та додав, що “це питання не є сьогодні терміновим”.

Він запевнив, що при виборі кандидата серед критеріїв будуть політична позиція, професіоналізм і досвід.

"Щоб це не була людина, яка імпровізує. Щоб вона дуже серйозно занурювалася в ситуацію, знала цю ситуацію і не поспішала з висновками або оцінками", - зауважив Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 30 вересня ПрезидентВолодимир Зеленський вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі та увільнив його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації.

Фокін 29 вересня на засіданні парламентського комітету заявив, що не вбачає "жодного підтвердження" війни між Росією й Україною, назвав Росію "контрагентом", а також знову заявив про необхідність оголосити загальну амністію на Донбасі.

Фокін був призначений першим заступником голови української делегації в ТКГ 18 серпня цього року.