У Берліні завершилися 7-годинні переговори політичних радників "нормандського формату"

У німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників.

Вони тривали 7 годин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Основними темами було обговорення стану виконання рішень паризького, 2019 року, саміту лідерів і підготовка до чергової зустрічі на вищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

Україну на зустрічі представляли віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також уходили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.