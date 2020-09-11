У Берліні завершилися 7-годинні переговори політичних радників

У Берліні завершилися 7-годинні переговори політичних радників "нормандського формату"

Укрінформ
У німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників.

Вони тривали 7 годин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Основними темами було обговорення стану виконання рішень паризького, 2019 року, саміту лідерів і підготовка до чергової зустрічі на вищому рівні; режим тиші на Донбасі, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами та інші.

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Україну на зустрічі представляли віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також уходили представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.

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