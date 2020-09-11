Зеленський поговорив із Дудою про Донбас та “Норманді”

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу Глави Української держави.

Президент України ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі та зусиллями, яких вживає Україна для забезпечення сталого миру. Володимир Зеленський висловив подяку офіційній Варшаві та особисто Анджею Дуді за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

“Ви повинні знати, що там, на Донбасі, живуть люди, які дуже хочуть миру і які цінують зусилля з його досягнення. Сьогодні відбувається зустріч радників лідерів країн “Нормандської четвірки” в Берліні. Сподіваюся, що зустріч лідерів країн “Нормандської четвірки” відбудеться незабаром”, – зазначив Зеленський.

Президенти України і Польщі також обговорили питання щодо внесення до реєстру військових поховань могили вояків УПА на горі Монастир біля польського села Верхрати.

"Президент України порушив питання історичної пам’яті, а саме – внесення до реєстру військових поховань та відновлення легальної української могили на горі Монастир біля с. Верхрати. Президент Польщі зауважив, що сподівається, що вже до наступної зустрічі глав держав це питання буде знято з порядку денного", - зазначили в ОП.

Зазначається, що співрозмовники погодилися з важливістю підтримки традиційно високої динаміки двостороннього політичного діалогу. Президент РП з вдячністю прийняв запрошення українського колеги відвідати Україну з візитом у жовтні цього року, зазначили в ОП.

Глави держав також обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Зеленський наголосив на спільності підходів України та Європейського Союзу в оцінках внутрішньополітичної кризи в сусідній країні.

Крім того, глави держав обговорили кроки, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу та мінімізацію впливу пандемії на громадян України та Польщі. У цьому контексті Зеленський подякував Дуді за надану практичну допомогу польської сторони.

Раніше директор Східного департаменту МЗС Польщі Ян Хофмокл під час Економічного форуму у польському Карпачі заявив, що Президент РП Анджей Дуда перебуватиме з візитом в Україні 12-13 жовтня.

Як повідомлялося, у січні 2020 року на горі Монастир поблизу села Верхрата Підкарпатського воєводства Польщі, неподалік кордону з Україною, вандали остаточно знищили меморіальну таблицю на могилі вояків УПА, яку було пошкоджено в 2015 році. Поховані тут 62 вояки - жителі навколишніх сіл, які загинули у лісах 2-3 березня 1945 року в бою з НКВС.