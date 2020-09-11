Єрмак назвав основні теми переговорів "нормандських радників"

Основними темами для обговорення політичними радниками лідерів країн нормандського формату є підготовка до якнайскорішого скликання саміту Четвірки і режим "тиші" на Донбасі.

Про це сказав українським журналістам перед початком зустрічі у Берліні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будемо говорити про дуже вважливе питання щодо режиму "тиші", який тривав 6 тижнів. Ми будемо робити все необхідне, щоб його підтримувати, щоб не дати його зірвати. Нам дуже важливо залучити до цього процесу всіх учасників нормандського формату", - сказав Єрмак.

За його словами, делегації також обговорять питання проведення наступного саміту лідерів Нормандської четвірки у Берліні. Українська сторона вважає, що його треба провести якнайскоріше, і канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон підтримують цю ідею. Але всі розуміють, що зустріч керівників має відбутися після того, як більшість того, про що було домовлено в Парижі в грудні 2019 року, буде виконано, наголосив керівник ОП.

"Українська сторона зі свого боку робить все можливе і навіть неможливе. І ми сподіваємося, що така домовленість буде досягнута", - сказав глава ОП, не уточнивши, однак, про які терміни може йтися.

Він також повідомив, що темами сьогоднішнього обговорення стануть домовленості, досягнуті у межах Мінського процесу, в Тристоронній контактній групі, щодо нових точок розведення, розмінування, створення нових КПВВ. Українська делегація буде порушувати дуже важливе питання про поновлення процесу обміну заручників, що залишається одним з пріоритетних завдань керівництва Україна. Єрмак наголосив, що українська сторона виконала своє "домашнє завдання", і висловив сподівання, що вдасться надати "дуже серйозного поштовху" в цьому питанні.

Загалом, за словами керівника ОП, він розраховує на "конструктивний, непростий, як завжди дуже довгий діалог".

"Українська сторона налаштована на результат, на те, щоб інтереси держави були досягнуті. Сподіваємося, що будемо мати певні результати сьогоднішньої бесіди", - підсумував Єрмак.

Як повідомлялося, у Берліні проходять переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників.

Українську сторону представляють віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входять представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.