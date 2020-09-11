У Берліні починаються переговори “нормандських радників”

У Берліні, у відомстві канцлера, розпочинаються переговори у нормандському форматі на рівні політичних радників.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Українську сторону на перемовинах представляють віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До складу делегації також входять представники РНБО, Верховної Ради, міністерств оборони та закордонних справ тощо.

Російську делегацію очолює заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак.

Попередня подібна зустріч відбулася в Берліні 3 липня. Анонсовані на 28 серпня перемовини були скасовані.

Основним завданням цих зустрічей є підготовка саміту лідерів Нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та Росії. Саміт планувалося провести ще у квітні, проте через пандемію та неузгодженість позицій його було перенесено на більш пізній термін. Коли саме ця зустріч відбудеться, наразі невідомо. Українська сторона зацікавлена в найскорішій зустрічі, однак російська постійно знаходить нові перешкоди.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Ангела Меркель провели телефонну розмову, вже 12-ту за ліком. Лідери двох країн відзначили важливість подальшої координації кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, а також висловили сподівання, що зустріч радників лідерів країн нормандського формату принесе чіткі рішення та результати, і невдовзі після цього відбудеться зустріч Нормандської четвірки.