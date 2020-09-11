Єрмак прибув до Берліна на зустріч політрадників країн "Норманді"

Українська делегація прибула в Берлін для участі в переговорах на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

"Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації в п’ятницю прибув до Берліна, де мають розпочатися переговори делегацій країн – учасниць нормандського формату на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії", - йдеться у повідомленні.

Українську делегацію очолює віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За словами Андрія Єрмака, українська сторона вкотре засвідчує величезне прагнення народу України до встановлення миру на нашій землі.

«Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів «Нормандської четвірки» в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції... Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн Нормандського формату», – наголосив керівник ОПУ.

Як повідомляв Укрінформ, лідери України і Німеччини Володимир Зеленський і Ангела Меркель під час вчорашньої телефонної розмови висловили сподівання, що зустріч радників лідерів країн Нормандського формату принесе чіткі рішення та результати, і що невдовзі після цього відбудеться зустріч лідерів «Нормандської четвірки».

фото: Офіс Президента