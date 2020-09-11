Єрмак прибув до Берліна на зустріч політрадників країн

Єрмак прибув до Берліна на зустріч політрадників країн "Норманді"

Укрінформ
Українська делегація прибула в Берлін для участі в переговорах на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Президента.

"Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації в п’ятницю прибув до Берліна, де мають розпочатися переговори делегацій країн – учасниць нормандського формату на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії", - йдеться у повідомленні.

Українську делегацію очолює віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За словами Андрія Єрмака, українська сторона вкотре засвідчує величезне прагнення народу України до встановлення миру на нашій землі.

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«Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів «Нормандської четвірки» в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції... Настав час конкретних дій та конкретних кроків. Настав час провести наступний саміт лідерів країн Нормандського формату», – наголосив керівник ОПУ.

Як повідомляв Укрінформ, лідери України і Німеччини Володимир Зеленський і Ангела Меркель під час вчорашньої телефонної розмови висловили сподівання, що зустріч радників лідерів країн Нормандського формату принесе чіткі рішення та результати, і що невдовзі після цього відбудеться зустріч лідерів «Нормандської четвірки».

фото: Офіс Президента

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