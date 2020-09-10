Дуда у жовтні планує приїхати в Україну з візитом — МЗС Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда у жовтні планує приїхати з візитом до Києва.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу в кулуарах Економічного форуму у польському Карпачі повідомив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

“Нещодавно з моїм українським колегою ми провели хорошу розмову. Ми обговорили дуже багато справ, зокрема, запланований візит президента Дуди в наступному місяці до Києва”,- повідомив Рау.

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Міністр додав, що він, можливо, відвідає Україну ще до візиту Дуди у Києві.

“Це відкрите питання: можливо я поїду до Києва з паном президентом, а можливо, ще раніше”,- уточнив глава польської дипломатії.

Як відомо, наприкінці серпня глава МЗС України Дмитро Кулеба одним з перших провів телефонну розмову з новопризначеним главою польської дипломатії Збігнєвом Рау. Кулеба привітав Рау з призначенням на посаду та запевнив у готовності надалі розвивати відносини між Україною та Польщею. Міністри підтвердили важливість Люблінського трикутника України, Польщі та Литви та його подальшого зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії.

Рау був призначений главою МЗС Польщі 26 серпня. Він змінив на цій посаді Яцека Чапутовича. До призначення на посаду міністра Рау був головою комісії Сейму Польщі у закордонних справах.

Дуда у липні був переобраний на посаду президента Польщі.

Фото: Офіс Президента