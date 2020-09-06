Тихановська наступного тижня їде до Польщі на зустріч із прем'єром Моравецьким
Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію оприлюднило польське видання RMF24.
«Зустріч має, зокрема, подати дипломатичний сигнал білорусам, які вважають серпневі президентські вибори у своїй країні сфальсифікованими і вже кілька тижнів протестують, вимагаючи ще одного - чесного - голосування», - йдеться у повідомленні.
При цьому підкреслюється, що зустріч Моравецького та Тихановської не буде втручанням у внутрішню ситуацію Білорусі - «ідеться лише про залучення опозиціонерки до міжнародних дебатів».
Також зазначається, що не виключена участь у переговорах представників офісу президента Польщі Анджея Дуди.
За даними видання, Тихановська також зустрінеться з представниками білоруської громади у Польщі.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили щонайменше про п'ятьох загиблих.
Євросоюз не визнав результати цих виборів та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.
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