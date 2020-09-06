Тихановська наступного тижня їде до Польщі на зустріч із прем'єром Моравецьким

Наступної середи глава уряду Польщі Матеуш Моравецький зустрінеться у Варшаві з екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію оприлюднило польське видання RMF24.

«Зустріч має, зокрема, подати дипломатичний сигнал білорусам, які вважають серпневі президентські вибори у своїй країні сфальсифікованими і вже кілька тижнів протестують, вимагаючи ще одного - чесного - голосування», - йдеться у повідомленні.

При цьому підкреслюється, що зустріч Моравецького та Тихановської не буде втручанням у внутрішню ситуацію Білорусі - «ідеться лише про залучення опозиціонерки до міжнародних дебатів».

Також зазначається, що не виключена участь у переговорах представників офісу президента Польщі Анджея Дуди.

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За даними видання, Тихановська також зустрінеться з представниками білоруської громади у Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили щонайменше про п'ятьох загиблих.

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Євросоюз не визнав результати цих виборів та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: TUT.BY