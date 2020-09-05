Тихановська закликала білорусів вийти в неділю на Марш єдності

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала співвітчизників вийти на Марш єдності, який має відбутися завтра.

Як передає Укрінформ, її відеозвернення опублікував Телеграм-канал Белсат.

«У нашій родині завжди було так, що один за всіх та всі за одного. І я дуже рада, що саме це гасло стало основним на Марші єдності, який відбудеться завтра о 14:00», - сказала Тихановська.

Вона привітала всіх, хто прийде на захід, та додала, що разом народ Білорусі - сила.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили щонайменше про п'ятьох загиблих.

Євросоюз не визнав результати цих виборів та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: TUT.BY