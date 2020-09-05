У Білорусі в п’ятницю провели понад 20 масових акцій протесту

За даними білоруського МВС, у п’ятницю у 13 населених пунктах країни відбулися 22 масові акції протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними МВС Білорусі, в акціях взяли участь близько тисячі людей.

У Мінську в кількох місцях відбулися несанкціоновані мітинги. Найбільшою акцією стала жіноча хода, о 18:00 люди пройшли маршем від Комаровського ринку до площі Незалежності, де провели мітинг.

За порушення закону про масові заходи правоохоронці затримали 41 особу. 21 особа утримується в СІЗО за адміністративними протоколами.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.

Фото: www.svaboda.org / RFE / RL