У Білорусі в п’ятницю провели понад 20 масових акцій протесту
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.
За даними МВС Білорусі, в акціях взяли участь близько тисячі людей.
У Мінську в кількох місцях відбулися несанкціоновані мітинги. Найбільшою акцією стала жіноча хода, о 18:00 люди пройшли маршем від Комаровського ринку до площі Незалежності, де провели мітинг.
За порушення закону про масові заходи правоохоронці затримали 41 особу. 21 особа утримується в СІЗО за адміністративними протоколами.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.
Фото: www.svaboda.org / RFE / RL