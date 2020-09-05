Канада закликає Білорусь звільнити затриманих протестувальників

Канада уважно стежить за дотриманням прав людини у Білорусі та закликає світ відреагувати на їх масові порушення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Постійний представник Канади в ООН Боб Рає на неформальному засіданні за формулою Арріа, присвяченому ситуації з правами людини у Білорусі.

“Ми ставимося до порушень прав людини, особливо доказів вчинення у Білорусі тортур, дуже серйозно. Ми не можемо ігнорувати ці докази чи відійти в бік та сказати, що не збираємося їх обговорювати”, - сказав Рає.

На його переконання, “немає причин вважати, що вибори були вільними й справедливими”. “Нам слід визнати порушення свободи слова, зборів та права на мирні демонстрації, а також ризик безпеці людей, який це становить для нас усіх. Тож ми маємо відреагувати”, - зазначив дипломат.

Він наголосив, що влада Білорусі “має щонайменше розпочати діалог із власним народом й звільнити затриманих”. “Існує також потреба у незалежному розслідуванні”, - зауважив Рає.

Постійний представник Канади додав, що “наша держава не може ігнорувати такі порушення й такого масштабу, й ми переконані, що інші країни теж не можуть цього робити”.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: TUT.BY