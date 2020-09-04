Тихановська просить Радбез ООН послати в Білорусь спостерігачів

Виступаючи в Раді безпеки ООН кандидат в президенти Світлана Тихановська закликала до відправки в Білорусь моніторингової місії і спецдоповідача ООН з прав людини, а також до впливу на режим Лукашенка з метою припинити беззаконня.

Про це передає Укрінформ з посиланням на онлайн-трансляцію Радбезу ООН.

«Вимагаємо від ООН направити моніторингову місію в Білорусь, щоб вона мала можливість проводити моніторинг ситуації. Ми також вимагаємо, щоб спецдоповідач ООН з прав людини мав можливість в'їхати до Білорусі», - сказала Тихановська.

Вона нагадала, що в 1945 році БРСР була одним із засновників ООН, тепер народ Білорусі звертається до ООН за допомогою. Доповідач закликала провести спецсесію ООН з обговоренням прав людини в Білорусі.

Тихановська звернулася до міжнародної спільноти із закликом використати проти режиму Лукашенка всі можливості, включаючи санкції, щоб припинити беззаконня, яке відбувається, і злочини проти людяності.

При цьому, за її словами, вимоги протестувальників залишаються незмінними - звільнення політв'язнів, припинення порушення прав людини і залякування громадянського суспільство, проведення в країні вільних і справедливих виборів. «Є лише одна перешкода. Це Олександр Лукашенко, який вчепився у владу... Режим Лукашенка збанкрутував в очах нашої нації. Нація не повинна бути заручником однієї особи. Лукашенко більше не представляє Білорусь. А ми відкриті до діалогу з усіма сторонами, з усіма країнами, які поважають суверенітет Білорусі», - наголосила Тихановська.

Як зазначається, кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська виступає на неформальному засіданні Ради безпеки ООН по відеозв'язку на запрошення Естонії, яка наразі є непостійним членом цього органу.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.