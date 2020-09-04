Тихановська висловила солідарність із членами Координаційної ради

За словами кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської, боротьба з Координаційною радою і тиск на її членів - безглузда справа.

Як передає Укрінформ, заяву Тихановської опубліковано у телеграм-каналі її прес-служби.

Вона підкреслила, що Координаційну раду було створено, щоб сприяти виходу з політичної кризи.

«Рада об'єднує інтереси всіх білорусів, які прагнуть до свободи і змін у країні», - заявила Тихановська.

За її словами, члени президії Ради - Світлана Алексієвич, Ольга Ковалькова, Сергій Дилевський, Марія Колесникова, Павло Латушко, Лілія Власова, Максим Знак - це люди, яких поважає все білоруське суспільство, тому будь-які спроби їхнього переслідування «кидають тінь на силові структури і викликають суспільний протест».

Як повідомляє Радые Свабода, член президії Координаційної ради Павло Латушко також обурений затриманнями і кримінальними справами останніх днів: «Скільки ще триватиме беззаконня у нашій країні? Поки всіх не кинуть у в'язницю? Але нас більшість і правда на нашому боці. Самоідентифікація нації не зупиниться. Білоруси більше не мовчатимуть», - заявив він.

Після створення Координаційної ради прокуратура оголосила, що її діяльність антиконституційна, у цьому зв'язку було порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу «Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь», яка передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів проведених 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY