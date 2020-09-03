Польща не вбачає військових загроз із боку Білорусі, але готується до різних сценаріїв

Варшава не вбачає безпосередньої загрози з боку Мінська, але намагається підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив міністр національної оборони РП Маріуш Блащак, інформує Dziennik Gazeta Prawna.

"На сьогодні ми не бачимо безпосередніх загроз. Але йдеться про зону відповідальності Росії, в якій перебуває Білорусь. Тому треба чекати дій і бути готовими до різних сценаріїв", - заявив Блащак.

Роль Польщі у контексті ситуації у Білорусі він вбачає у посередництві та наданні допомоги.

"Польща разом з країнами Балтії запропонувала посередництво, оскільки ми є чудовим прикладом здійснення мирної трансформації устрою. Ми хочемо ділитися нашим досвідом", - підкреслив керівник оборонного відомства.

Водночас, на його переконання, врегулювання кризи в Білорусі є завданням безпосередньо влади цієї країни.

"А для цього необхідно, щоб режим перестав застосовувати репресії, звільнив політичних в’язнів і дозволив опозиціонерам повернутися з-за кордону", - заявив Блащак.

Коментуючи звинувачення з боку білоруського керівництва щодо нібито намірів Польщі "захопити" Гродненську область, він підкреслив, що це – "звичайна неправда, розрахована виключно на використання всередині країни".

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: prostir.pl